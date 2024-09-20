Під Москвою горить один з найбільших складів Росії (відео)

У підмосковному селі Апаринки горить склад на території 5 000 кв. м

У підмосковному селі Апаринки спалахнула масштабна пожежа на складі площею 5 000 тис. кв. м. За даними російських ЗМІ, це один з найбільших складів у Росії, що належить великому виробнику матраців.

МНС РФ підтвердило інформацію про пожежу. На місці працюють 40 рятувальників та 14 одиниць техніки. За попередніми даними, постраждалих немає.

Російська влада повідомляє про частковий обвал покрівлі на складі. Пожежникам поки не вдається локалізувати загоряння, полум'я продовжує охоплювати нові площі.

Нагадаємо, Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці.

До слова, у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники. Про це повідомило міноборони РФ. За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською. Крім того, як стверджують російські телеграм-канали, росіяни під час збиття дронів, влучили по Смоленській атомній електростанції. У мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований момент одного із ударів російського самохідного зенітно ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) Панцир-С1 по Смоленській АЕС.