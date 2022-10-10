У чотирьох областях України оголошено повітряну тривогу. В Миколаєві лунають вибухи

У центральних та південних областях України оголошено повітряну тривогу, а в Миколаєві чути вибухи

В Миколаєві о 00.46 оголошено повітряну тривогу. Деякі Телеграм-канали повідомляють про вибухи у прифронтовому місті. Також на цю годину оголошено повітряну тривогу в Одеській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Карта тривог станом на 01:18:

Як відомо, триває 229 день повномасштабної війни Росії проти України. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.