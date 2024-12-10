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Графіки відключення світла діятимуть по-новому: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключення світла діятимуть по-новому: що потрібно знати
Графіки відключень будуть встановлені таким чином, щоб покрити щонайменше 75% максимального споживання електроенергії в години пік
фото: glavcom.ua

Оновлені графіки відключення світла мають стати буде більш гнучкими і контрольованими

Міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Відповідний наказ Міненерго від 27 листопада 2024 року №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року.

Як складатимуть графіки відключень світла

Відповідно до нової інструкції, змінюється підхід щодо складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ) складають двічі на рік за результатами літнього та зимового режимного дня вимірів кожного оператора системи розподілу.

Графіки складають в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 у режимний день. Вони розподіляються на шість рівних черг (кожна черга додатково складається із двох рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання.

Складені графіки розподіляють на шість рівних за навантаженням блоків на кожен день тижня так, аби запобігати коливанням навантаження при одночасному переході з однієї черги (або підчерги) на іншу. Крім того, графіки мають бути зміщені на 30 хвилин один від одного для забезпечення одночасного відключення черги (підчерги) в одному блоці та включення черги (підчерги) в іншому блоці.

Скільки часу може не бути світла

На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування максимальна одноразова тривалість відключення світла за ГПВ не може перевищувати шість годин. Можливе відхилення не може становити більш як одну годину незалежно від температури повітря. По закінченні відключення період зі світлом має бути не меншим дві години, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

До графіків погодинного відключення не включають критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання. Переліки таких об’єктів затверджуються облдержадміністраціями.

У разі ж порушення режиму роботи об'єднаної енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності та/або порушення граничних перетоків потужності в роботу має бути включена вся розподілена генерація, що може використовуватися в складі ОЕС України. Також застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів та протиаварійні системи зниження електроспоживання.

Оновлений механізм регулювання графіків погодинного відключення  має стати буде більш гнучким і контрольованим. А розподіл на рівномірні черги і підчерги дозволить відключати меншу кількість споживачів.

Крім того, в усіх регіонах буде застосовуватися єдиний механізм розподілу, відключення будуть більш рівномірними і справедливими, за чіткою черговістю.

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Як відомо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

Теги: відключення світла Міненерго Укренерго енергетика електроенергія

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