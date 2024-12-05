Міненерго зробило заяву щодо скорочення графіків відключення світла

Заступник міністра енергетики зауважив, що залишається постійний ризик обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури

В Україні поступово скорочуються графіки відключень світла, запроваджені в листопаді після масованих ракетних ударів. Все це завдяки проведеним ремонтним роботам. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

За словами заступника міністра, графіки відключень сприяли стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

«Ми можемо бачити стан енергосистеми за рахунок тих черг і графіків, які застосовуються. За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються. Єдине, що залишається – це постійний ризик обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.