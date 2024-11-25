Найбезпечніша електроенергія. Президентка Професійної асоціації екологів радить Україні розвивати АЕС

Атомна енергетика один з найбезпечніших варіантів отримання електроенергії – експертка з екології

Атомна енергетика це один з найбезпечніших варіантів отримання електроенергії, розповіла Людмила Циганок, президентка Професійної асоціації екологів України.

«Атомна генерація один із найбезпечніших варіантів отримання енергії. Сьогодні стоїть задача поєднати розвиток атомної енергетики з екологічною безпекою», – сказала вона.

Циганок підкреслила, що зараз є спеціалісти, які працюють над цією задачею. Водночас генеральний директор Південноукраїнської АЕС додав, що атомна енергетика є безвуглецевою і виробництво електроенергії на АЕС – це безпечний процес.

До слова, народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України 2007-2010-го років Олексій Кучеренко заявив, що стратегічним рішенням для України є пріоритет атомної енергетики, зокрема, добудова блоків на АЕС.

Коментуючи довгострокові перспективи атомної енергетики, Кучеренко зазначив, що її розвиток, зокрема і збільшення її потужності, є важливим для енергетичної безпеки країни.

«Атомна енергетика, я вважаю для нас вона кардинальна, вона стратегічна», – наголосив депутат.