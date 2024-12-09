Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Графіки відключення світла на 10 грудня: «Укренерго» оновило дані

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Графіки відключення світла на 10 грудня: «Укренерго» оновило дані
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
фото: glavcom.ua

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

Завтра, 10 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 10 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень
  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності

Укренерго нагадує, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком», – зазначає «Укренерго».

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. 

Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

Читайте також:

Теги: відключення світла обмеження відключення черга Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ
Графіки відключення світла на 27 листопада: «Укренерго» оновило дані
26 листопада, 20:30
Як повідомлялося, відключення світла 28 листопада мали діяти починаючи з 8:00 до 19:00
«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла через російський обстріл
28 листопада, 07:47
«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла через російський обстріл
На Львівщині ворог атакував енергетичний об’єкт: без світла понад 500 тис. людей
28 листопада, 09:49
Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення
Міненерго повідомило, скільки разів цьогоріч РФ атакувала українську енергетику
28 листопада, 10:44
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Графіки відключення світла на 5 грудня: дані «Укренерго»
4 грудня, 18:06
За словами президента, українські військові потребують далекобійних рішень від партнерів – від США, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно
ЗСУ стримують на Курщині 50-тисячну армію РФ: Зеленський звернувся до партнерів
11 листопада, 20:25
В Одесі відновлюють енергопостачання
Відновлення світла після блекауту в Одесі: яка наразі ситуація з електроенергією
17 листопада, 22:08
Протягом доби у Києві діятимуть графіки відключення світла
Протягом доби у Києві діятимуть графіки відключення світла
22 листопада, 08:58
На правому березі столиці працює велике теплоджерело
Шум у Києві: влада пояснила причину
23 листопада, 20:39

Суспільство

Графіки відключення світла на 10 грудня: «Укренерго» оновило дані
Графіки відключення світла на 10 грудня: «Укренерго» оновило дані
За суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф – рішення суду
За суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф – рішення суду
Глава МВС пояснив, чому поліцейських не треба мобілізувати
Глава МВС пояснив, чому поліцейських не треба мобілізувати
«Мають право». Клименко заявив, що ТЦК можуть працювати без поліцейських
«Мають право». Клименко заявив, що ТЦК можуть працювати без поліцейських
Захищав Україну з 2016 року. Згадаймо штаб-сержанта Сергія Голубничого
Захищав Україну з 2016 року. Згадаймо штаб-сержанта Сергія Голубничого
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
102K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
67K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
21K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
19K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua