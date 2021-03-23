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    В Індії упала трибуна з глядачами: 100 людей постраждали

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    Момент падіння трибуни - В Індії упала трибуна з глядачами: 100 людей постраждали
    Момент падіння трибуни

    Трибуна обрушилася через кілька хвилин після початку гри

    В Індії близько 100 осіб отримали травми в результаті падіння дерев'яної трибуни на стадіоні.

    Про це повідомляє журнал India Today.

    Надзвичайна подія сталася на стадіоні в місті Сурьяпет в індійському штаті Телангана в ході церемонії відкриття Національного чемпіонату з кабадді - популярної в країні командної гри з елементами квача і боротьби.

    Трибуна обрушилася через кілька хвилин після початку гри.

    Попередньо встановлено, що на трибуні знаходилися близько 1,5 тис. людей, що набагато більше, ніж могла витримати конструкція.

    Постраждали близько 100 чоловік. Їм надають медичну допомогу.

    Відомостей про загиблих не надходило. Постраждалих госпіталізували. Двох людей в критичному стані перевели в госпіталь міста Хайдарабад. Щонайменше п'ять осіб отримали переломи.

    Спортивні ігри триватимуть до 25 березня. Спеціально для них в Сурьяпет побудували три трибуни, кожна місткістю близько 5 тис. осіб.

    Точну причину того, що сталося назвуть після завершення розслідування поліції.

    Теги: Індія розслідування чоловік госпіталь
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