В Індії упала трибуна з глядачами: 100 людей постраждали

В Індії близько 100 осіб отримали травми в результаті падіння дерев'яної трибуни на стадіоні.

Про це повідомляє журнал India Today.

Надзвичайна подія сталася на стадіоні в місті Сурьяпет в індійському штаті Телангана в ході церемонії відкриття Національного чемпіонату з кабадді - популярної в країні командної гри з елементами квача і боротьби.

Трибуна обрушилася через кілька хвилин після початку гри.

Попередньо встановлено, що на трибуні знаходилися близько 1,5 тис. людей, що набагато більше, ніж могла витримати конструкція.

Постраждали близько 100 чоловік. Їм надають медичну допомогу.

Several injured after stand collapsing during National Kabaddi championship organised in Suryapet. Injured rushed to the hospital. The event was participated by around 1500 players from different states of India. #Telangana pic.twitter.com/LraXxuRnF1