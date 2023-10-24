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На Черкащині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Черкащині пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування в регіоні ударних безпілотників типу «Шахед»

У Черкаській області пролунали вибухи, повідомляють про роботу українських сил протиповітряної оборони. Про це поінформували голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та  кореспонденти «Суспільне».

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування в регіоні ударних безпілотників типу «Шахед».

До закінчення повітряної тривоги мешканців області просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила «двох стін».

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти»

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Теги: вибух Черкащина російська ракета

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