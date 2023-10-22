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На Київщині працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Київщині працює ППО
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА
фото з відкритих джерел

У столиці та області оголошено повітряну тривогу

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Про це повідомляє Київська ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. При цьому у столиці тривоги наразі немає.

Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

Через годину тривога пролунала і в Києві.

Жителям Київщини слід перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Теги: вибух тривога

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