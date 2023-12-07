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Помер актор Василь Кухарський внаслідок тяжкого поранення на фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Помер актор Василь Кухарський внаслідок тяжкого поранення на фронті
Актору Василю Кухарському щойно виповнилося 42 роки
фото: Facebook/Театр на Подолі

Василь Кухарський вступив у лави ЗСУ з перших днів початку повномасштабного вторгнення

Актор та військовослужбовець Збройних сил України Василь Кухарський помер від отриманих поранень на фронті 7 грудня. Про це повідомляє театр на Подолі у Facebook.

Про дату прощання повідомлять згодом.

У вересні кінорежисер Олесь Санін повідомив, що Василь був важкопоранений. Йому збирали кошти на складне лікування та реабілітацію.

2 грудня Кухарському виповнилося 42 роки. Він вступив у лави ЗСУ з перших днів початку повномасштабного вторгнення.

Кухарський зіграв головну роль у фільмі 2022 року «Максим Оса: золото Песиголовця» за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу. 

Помер актор Василь Кухарський внаслідок тяжкого поранення на фронті фото 1

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув український актор, військовий Олексій Хільський. 

Також актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби.

Раніше у боях за Україну загинув актор Євген Світличний.

Теги: поранення Олесь Санін актор театр війна

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