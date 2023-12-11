Ворог безперервно штурмує Авдіївку: захисники відбили майже 40 атак

Оперативна інформація станом на 18:00 11 грудня

Триває 656-й день повномасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ворожі удари по Україні

Ворог завдав 10 ракетних та здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Попівка, Порохонь Сумської області; Охримівка, Вовчанськ, Бударки, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили вісім атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали приблизно 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися приблизно 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 36 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Георгіївка, Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботино, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Антонівка Херсонської області та Херсон.

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Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати російським загарбникам вогневого ураження.

Удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів, одному пункту управління та одному артилерійському засобу противника.