Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог безперервно штурмує Авдіївку: захисники відбили майже 40 атак

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог безперервно штурмує Авдіївку: захисники відбили майже 40 атак
Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 18:00 11 грудня

Триває 656-й день повномасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі удари по Україні

Ворог завдав 10 ракетних та здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Попівка, Порохонь Сумської області; Охримівка, Вовчанськ, Бударки, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили вісім атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали приблизно 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися приблизно 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 36 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Георгіївка, Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботино, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Антонівка Херсонської області та Херсон.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати російським загарбникам вогневого ураження.

Удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів, одному пункту управління та одному артилерійському засобу противника.

Теги: Генштаб ЗСУ фронт війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз ЗСУ знову повертаються тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року
Коли Україна зможе почати новий контрнаступ: The Wall Street Journal назвала дати
8 грудня, 20:10
Українцям і світу варто усвідомити той беззаперечний факт, що ми – найвправніші, найдосвідченіші і, відтак, найбільш сильні солдати вільного світу
Українська армія – найкраща. Глибину цього факту нам ще слід усвідомити
7 грудня, 20:35
Україна та Росія провели взаємні відвідини військовополонених
Україна та Росія провели взаємні відвідини військовополонених
30 листопада, 21:48

Події в Україні

Ворог безперервно штурмує Авдіївку: захисники відбили майже 40 атак
Ворог безперервно штурмує Авдіївку: захисники відбили майже 40 атак
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
Оптимізм Зеленського «розколює суспільство» – FT
Оптимізм Зеленського «розколює суспільство» – FT
Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами
Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами
Польща розблокувала рух найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні
Польща розблокувала рух найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні
Британія та Норвегія створили «морську коаліцію»: що отримає Україна
Британія та Норвегія створили «морську коаліцію»: що отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
21K
Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)
20K
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
14K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
13K
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві
11K
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо

Новини

Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Сьогодні, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua