Столична поліція відкрила справу проти волонтерського фонду, який підозрюється у шахрайстві
Представники нібито благодійного фонду збирали гроші готівкою у столиці
Київські правоохоронці відкрили справу проти благодійного фонду, представників якого підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба управління поліції Києва.
Як зазначається, ввечері 16 листопада активісти та Telegram-канали опублікували відео конфлікту із так званими волонтерами фонду «Врятуй рідну країну» біля станції метро «Героїв Дніпра». Відомо, що представники нібито благодійного фонду збирали гроші готівкою у столиці.
Активісти вважають, що гроші, які збирають псевдоволонтери у військовій формі, не йдуть для ЗСУ.
Правоохоронці зазначають, що в Оболонському районі столиці було затримано п'ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ККУ. У рамках розслідування поліція перевірить представників волонтерського фонду, а також документацію установи.
Раніше повідомлялося, що викрито групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки.
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