Столична поліція відкрила справу проти волонтерського фонду, який підозрюється у шахрайстві

Представники нібито благодійного фонду збирали гроші готівкою у столиці

Київські правоохоронці відкрили справу проти благодійного фонду, представників якого підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба управління поліції Києва.

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Як зазначається, ввечері 16 листопада активісти та Telegram-канали опублікували відео конфлікту із так званими волонтерами фонду «Врятуй рідну країну» біля станції метро «Героїв Дніпра». Відомо, що представники нібито благодійного фонду збирали гроші готівкою у столиці.

Активісти вважають, що гроші, які збирають псевдоволонтери у військовій формі, не йдуть для ЗСУ.

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Правоохоронці зазначають, що в Оболонському районі столиці було затримано п'ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ККУ. У рамках розслідування поліція перевірить представників волонтерського фонду, а також документацію установи.

Раніше повідомлялося, що викрито групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки.