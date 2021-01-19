У Дніпрі під час руху загорілася вантажівка: є постраждалий

У Дніпрі під час руху загорілася вантажівка

Госпіталізовано до міської лікарні

У Дніпрі під час руху загорілась вантажівка. Під час пожежі у автомобілі постраждав водій.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

«18-го січня о 20:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району міста Дніпро горить вантажний автомобіль... По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла у вантажному автомобілі Renault Premium під час руху», – повідомили надзвичайники.

Зазначається, що вогнем було знищено моторний відсік, внутрішню обшивку кабіни, сидіння та дві шини на площі 5 кв. метри.

«Під час пожежі постраждав водій автомобіля, 1959 року народження, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до міської клінічної лікарні № 4», – повідомили у пресцентрі.

«Пожежу локалізовано о 20:57 та ліквідовано о 21:24«, повідомили вогнеборці.