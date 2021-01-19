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    Події в Україні

    У Дніпрі під час руху загорілася вантажівка: є постраждалий

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    У Дніпрі під час руху загорілася вантажівка - У Дніпрі під час руху загорілася вантажівка: є постраждалий
    У Дніпрі під час руху загорілася вантажівка

    Госпіталізовано до міської лікарні

     У Дніпрі під час руху загорілась вантажівка. Під час пожежі у автомобілі постраждав водій.

    Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    «18-го січня о 20:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району міста Дніпро горить вантажний автомобіль... По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла у вантажному автомобілі Renault Premium під час руху», – повідомили надзвичайники.

    Зазначається, що вогнем було знищено моторний відсік, внутрішню обшивку кабіни, сидіння та дві шини на площі 5 кв. метри.

    «Під час пожежі постраждав водій автомобіля, 1959 року народження, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до міської клінічної лікарні № 4», – повідомили у пресцентрі.

    «Пожежу локалізовано о 20:57 та ліквідовано о 21:24«, повідомили вогнеборці.

    Теги: отруєння водій час
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