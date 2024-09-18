Окупанти обстріляли Суми: у місті частково зникла електроенергія

Наразі рятувальники шукають місце прильотів

Ввечері середи, 18 вересня, у Сумах пролунали вибухи, після чого у місті та області почались проблеми з електропостачанням. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови, секретар міськради Артем Кобзарь та Суспільне.

Після оголошення повітряної тривоги в області були зафіксовані звуки вибухів.

У частині Сум відразу після цього зникло світло. Проблеми з електроенергією спостерігались і в інших населених пунктах Сумської області. За словами Кобзаря, наразі рятувальники та правоохоронці в пошуках місця прильоту. Він попросив місцевих, які знають де це могло трапитись, повідомити у поліцію або пожежникам.

Наразі невідомо про постраждалих чи загиблих.

Нагадаємо, у Сумах припинять водопостачання: влада звернулася до місцевих жителів.