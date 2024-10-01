На Сумщині оголошена примусова евакуація дітей з 90 населених пунктів

Дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, примусово евакуюватимуть із семи громад Сумського району

До примусової евакуації дітей і батьків залучили поліцію, військових, рятувальників та соцслужби місцевого самоврядування й держвлади

Cумська ОВА та Оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» підписали наказ про запровадження примусової евакуації з 90 населених пунктів регіону дітей та їхніх батьків. Про це повідомила Сумська районна рада.

Дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють чи їхніх законних представників примусово евакуюватимуть із Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.

У Білопільській територіальній громаді проводитимуть евакуацію з Рижівки, Атинського, Будки, Голишівського, Стукалівки, Іскрисківщіни, Безсалівки, Нескучного, Рогізного, Соляників, Старих Вирків, Ободи, Дігтярного, Павлівки, Мелячихи, Волфине, Катеринівки, Кислої Дубини, Шпилі, Новоіванівки, Білопілля, Соханів, Нових Віок, Мирлоги, Гуринівки, Бубликового, Василівщини, Гиріного, Кандибиного, Морочі, Олексенки, Степанівки.

Діти й батьки з міста Ворожба також будуть евакуйовані.

У Краснопільській територіальній громаді евакуйовуватимуть із населених пунктів Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Тур'я, Мар'їне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське.

У Юнаківській територіальній громаді під евакуацію підпадають Локня, Басівка, Юнаківка, Садки, Могриця, Варачине, Яблунівка, Корчаківка, Мала Корчаківка.

У Миропільській територіальній громаді евакуація стосується населених пунктів Миропілля, Запсілля, Велика Рибиця, Грунівка, Великий Прикіл, Мала Рибиця.

У Хотінській територіальній громаді – населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Степне, Перше Травня, Олексіївка, Володимирівка, Андріївка, Новомиколаївка, Біловоди, Водолаги, Журавка, Веселівка, Хотінь, Писарівка.

У Миколаївській сільській територіальній громаді – населених пунктів Яструбине, Графське, Бондарівшина, Діброва.

Наголошується, що до примусової евакуації дітей і батьків залучили поліцію, військових, рятувальників та соцслужби місцевого самоврядування й держвлади.

Нагадаємо, російська армія систематично обстрілює прикордоння Сумщини. У ніч на 17 вересня Сумська область зазнала масованого авіаційного удару. Ворожий дрон атакував об’єкти енергетичної системи. Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні тощо були підключені до систем резервного живлення.

До відома, раніше у Сумській області вже запроваджували обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі.