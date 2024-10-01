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Невідомі обстріляли «Катюшами» військову базу США в Іраку

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Невідомі обстріляли «Катюшами» військову базу США в Іраку
В Іраку атакували базу США
фото з відкритих джерел

Військова база американців знаходиться поблизу міжнародного аеропорту Багдада

На військову базу США в Іраку, розташовану поблизу міжнародного аеропорту Багдада, невідомими було скоєно обстріл ракетами «Катюша». Про це повідомляє видання Reuters.

За даними іракських військових джерел, у вівторок, 1 жовтня, було випущено три ракети, з яких дві були перехоплені засобами протиповітряної оборони бази. Одна з ракет впала поруч зі штабом іракських сил контртероризму, спричинивши пожежу та пошкодження кількох транспортних засобів, проте жодних постраждалих не було​.

Іракські чиновники підтвердили, що ракети були випущені невідомими, але підкреслили, що системи ППО діяли ефективно​.

Цей інцидент відбувається на фоні загострення напруженості в регіоні, особливо після останніх подій, пов'язаних із насильством між Ізраїлем і ХАМАС, що призвело до атак на американські військові об'єкти в Іраку​.

До слова, сучасні аналоги «Катюші» можуть бути представлені різними системами, які мають вдосконалену технологію, точність і дальність. Наприклад, сучасні системи залпового вогню, такі як «Смерч», «Ураган» або «Град», можуть запускати різні типи боєприпасів, включаючи керовані ракети, що робить їх більш ефективними у військових конфліктах.

Нагадаємо, весною з іракського міста Зуммар було випущено щонайменше п’ять ракет у бік американської військової бази на північному сході Сирії. 

До слова, Ізраїль та США заявили про непричетність до удару по військовій базі, яка використовується Народними мобілізаційними силами Іраку. 19 квітня на військовій базі, яка використовується Народними мобілізаційними силами Іраку (PMF) на південь від Багдада, прогримів сильний вибух.

Раніше повідомлялось, що кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США.

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Теги: вибух обстріл військові системи ППО США Ірак

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