Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську
Пересування шляхопроводом «Східний» ускладнено
фото з відкритих джерел

Обстріл відбувся близько о 05:40

Сьогодні, 13 вересня, російські окупанти обстріляли шляхопровід «Східний». Наразі для руху відкрита лише одна сторона. Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.     

Повідомляється, що обстріл відбувся близько о 05:40.

«... ускладнено пересування шляхопроводом «Східний». Поки для руху відкрито одну сторону. Просимо врахувати це під час пересування містом», – додає МВС.

Нагадаємо, ворожа армія продовжує спроби прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Сьогодні вранці окупанти пішли в наступ із бронетехнікою. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в етері телемарафону. За його словами, загалом протягом минулої доби на цій ділянці фронту було ліквідовано близько 50 окупантів, збито понад 10 БпЛА та деактивовано засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) 97 дронів. Цехоцький уточнив, що востаннє загарбники проводили штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки в ніч проти 2 вересня. Тоді росіяни застосували 12 одиниць бронетехніки. Між цими атаками ворог проводив регулярні штурми малими та великими піхотними групами. 

У четвер, 12 вересня, під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська, наразі відновити його роботу неможливо. Голова Донецької ОВА додав, що розв'язання проблеми наразі опрацьовується.

До слова, окупаційна армія РФ продовжує наступати на сході України й формує «котел» у районі Зоряного. Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю у програмі «Студія Захід».

Читайте також:

Теги: окупанти обстріл Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рік тому співвідношення кількості снарядів, які використовують ЗСУ та армія РФ на фронті, складало один до шести, а подекуди навіть один до десяти
Сирський розповів, яка різниця у використанні снарядів між ЗСУ та окупантами
9 вересня, 08:18
Росіяни повинні пройти через Селидове, де перебувають ЗСУ, щоб мати можливість вести прицільний вогонь по Покровську
ЗСУ контратакують під Покровськом, ситуація різко змінилася – Forbes
7 вересня, 08:57
Знищений росіянами Часів Яр
Бої за Часів Яр: скільки відсотків міста контролюють росіяни
1 вересня, 11:42
Від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року
30 серпня, 00:00
Російські загарбники знову атакували Україну ракетами
Мер Хмельницького повідомив про наслідки масованої атаки РФ
26 серпня, 12:58
РФ випустила в район острова Зміїний чотири ракети
Уночі окупанти атакували район острова Зміїний: деталі
24 серпня, 10:32
В Новогродівці тривають важкі бої
Окупанти розвивають тактичний успіх на Покровському напрямку – Deep State
23 серпня, 21:44
За даними американських аналітиків, нині Росія володіє ініціативою на всьому театрі бойових дій в Україні
Як довго Росія зможе утримувати ініціативу на сході України? Аналіз ISW
18 серпня, 08:19
Російські командири залишили напризволяще понад 100 солдатів
Рота російських солдатів здалася в полон у Курській області (відео)
15 серпня, 10:07

Події в Україні

На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості
На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості
Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську
Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську
Сили безпілотних систем знищили біля Сейму рідкісну інженерну машину РФ
Сили безпілотних систем знищили біля Сейму рідкісну інженерну машину РФ
Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений
Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений
Вибухи під Маріуполем: є підтверджене влучання по складу ракет для ППО окупантів
Вибухи під Маріуполем: є підтверджене влучання по складу ракет для ППО окупантів
Росія вдарила КАБом по Охтирці, пошкоджено багатоповерхівку
Росія вдарила КАБом по Охтирці, пошкоджено багатоповерхівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
23K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
8728
Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни
5264
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
4565
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
3930
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua