Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську

Обстріл відбувся близько о 05:40

Сьогодні, 13 вересня, російські окупанти обстріляли шляхопровід «Східний». Наразі для руху відкрита лише одна сторона. Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

Повідомляється, що обстріл відбувся близько о 05:40.

«... ускладнено пересування шляхопроводом «Східний». Поки для руху відкрито одну сторону. Просимо врахувати це під час пересування містом», – додає МВС.

Нагадаємо, ворожа армія продовжує спроби прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Сьогодні вранці окупанти пішли в наступ із бронетехнікою. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в етері телемарафону. За його словами, загалом протягом минулої доби на цій ділянці фронту було ліквідовано близько 50 окупантів, збито понад 10 БпЛА та деактивовано засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) 97 дронів. Цехоцький уточнив, що востаннє загарбники проводили штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки в ніч проти 2 вересня. Тоді росіяни застосували 12 одиниць бронетехніки. Між цими атаками ворог проводив регулярні штурми малими та великими піхотними групами.

У четвер, 12 вересня, під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська, наразі відновити його роботу неможливо. Голова Донецької ОВА додав, що розв'язання проблеми наразі опрацьовується.

До слова, окупаційна армія РФ продовжує наступати на сході України й формує «котел» у районі Зоряного. Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю у програмі «Студія Захід».