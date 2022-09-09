У Курській області шукають «українських диверсантів», які обстріляли Росгвардію

Співробітники Росгвардії начебто спробували зупинити підозрілу «Газель», звідти відкрили вогонь

У Росії оголосили план «Перехоплення» в місті Суджа, Курська область. Як повідомляє Telegram-канал Mash, розшукують можливих українських «диверсантів», які нібито обстріляли росгвардійців.

За даними Mash, все сталося на блокпості біля об'їзної автодороги – співробітники спробували зупинити підозрілу «Газель», звідти відкрили вогонь. Є поранені, їхній стан наразі невідомий. Стрілків шукають.

Водночас, Baza повідомляє, що «диверсантів» двоє і вони «вступили в бій» з росгвардійцями.

«Диверсантів виявили біля міста Суджа, яке знаходиться недалеко від російсько-українського кордону. Інформацію про озброєних чоловіків передали до розгвардії і співробітники вирушили на їх пошуки... Диверсантів було виявлено в лісі, недалеко від Суджі. Почалася битва – одного росгвардійця було поранено, обом нападникам вдалося втекти. Зараз їх шукають на околицях міста», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Курській області невідомі намагалися підірвати залізничну колію.