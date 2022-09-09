Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Курській області шукають «українських диверсантів», які обстріляли Росгвардію

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Курській області шукають «українських диверсантів», які обстріляли Росгвардію
У Курській області оголосили план «Перехоплення»: шукають українських «диверсантів»
фото з відкритих джерел

Співробітники Росгвардії начебто спробували зупинити підозрілу «Газель», звідти відкрили вогонь

У Росії оголосили план «Перехоплення» в місті Суджа, Курська область. Як повідомляє Telegram-канал Mash, розшукують можливих українських «диверсантів», які нібито обстріляли росгвардійців.

За даними Mash, все сталося на блокпості біля об'їзної автодороги – співробітники спробували зупинити підозрілу «Газель», звідти відкрили вогонь. Є поранені, їхній стан наразі невідомий. Стрілків шукають.

Водночас, Baza повідомляє, що «диверсантів» двоє і вони «вступили в бій» з росгвардійцями.

«Диверсантів виявили біля міста Суджа, яке знаходиться недалеко від російсько-українського кордону. Інформацію про озброєних чоловіків передали до розгвардії і співробітники вирушили на їх пошуки... Диверсантів було виявлено в лісі, недалеко від Суджі. Почалася битва – одного росгвардійця було поранено, обом нападникам вдалося втекти. Зараз їх шукають на околицях міста», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Курській області невідомі намагалися підірвати залізничну колію.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Курській області регулярно відбуваються різні ситуації, які вказують на можливу роботу партизанів
У Курській області невідомі підірвали частину залізниці
25 серпня, 19:58
Окупанти утримують війська біля кордону у Брянській та Курській областях
Окупанти утримують війська біля кордону у Брянській та Курській областях
18 серпня, 08:24
Підірвано лінії через які Курська АЕС постачає електроенергію об'єктам промисловості, транспорту та соціальній інфраструктурі
У Курській області вкотре «впали» опори ліній електропередач
16 серпня, 15:10

Політика

У Курській області шукають «українських диверсантів», які обстріляли Росгвардію
У Курській області шукають «українських диверсантів», які обстріляли Росгвардію
Король Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського
Король Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського
Рада асоціації Україна-ЄС оприлюднила тривожну заяву для української влади
Рада асоціації Україна-ЄС оприлюднила тривожну заяву для української влади
96 залпів на честь королеви: як Британія прощається з Єлизаветою ІІ (фото,відео)
96 залпів на честь королеви: як Британія прощається з Єлизаветою ІІ (фото,відео)
Ердоган їде до Вашингтона на зустріч з Байденом: про що говоритимуть
Ердоган їде до Вашингтона на зустріч з Байденом: про що говоритимуть
Кремль відмовився коментувати втрату у Балаклії: скликає Радбез РФ
Кремль відмовився коментувати втрату у Балаклії: скликає Радбез РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
302K
Путін терміново скликає Радбез
97K
Україна проведе демілітаризацію Північної Кореї
83K
ЗСУ повідомили, що роблять із захопленою технікою ворога
80K
Україна в ООН назвала єдиний вихід для Путіна
75K
Здавайтесь або ліквідуємо: мелітопольські партизани звернулися до колаборантів (відео)
52K
Лукашенко опинився перед дуже важким вибором

Новини

П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Сьогодні, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Сьогодні, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Сьогодні, 19:22
Що зараз відбувається на Херсонщині: повний звіт влади
Сьогодні, 19:04
ЗСУ спалили ворожий комплекс «Москва-1» вартістю $57 млн (фото) 
Сьогодні, 18:41

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту