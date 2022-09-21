Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мобілізація в РФ: Тихановська звернулась до білорусів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мобілізація в РФ: Тихановська звернулась до білорусів
Тихановська закликає білорусів, яких вже відправили на війну складати зброю
фото з відкритих джерел

«Сьогодні Путін офіційно визнав, що життя людини нічого не варте»

Жоден білорус не повинен вмирати через амбіції російського диктатора Володимира Путіна та помилки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявила головна опозиціонерка білоруського диктатора Світлана Тихановська.

«Сьогодні Путін офіційно визнав, що життя людини нічого не варте, коли його «спецоперація» за сім місяців не призвела до успіху. Військова мобілізація тільки для виду названа частковою, зрештою помирати ні за що відправлять людей незалежно від віку, професії та військового стажу. І тепер головне питання для нашої країни – чи втягнуто два диктатори у цю криваву бійню білорусів?», – йдеться в повідомленні.

Тихановська зазначила, що ні білоруська армія, ні білоруське суспільство не підтримують війни проти України. Остання війна, в яку були втягнуті білоруси, – це трагічний для народу та ганебний для влади досвід в Афганістані. Людей відправляли воювати заради незрозумілих політичних цілей, а поверталися вони звідти у цинкових трунах. За її словами, Лукашенко вже багато разів йшов проти волі народу, але якщо він відправляє білорусів помирати на війні – це все одно, що він заходить до будинку кожної білоруської родини та своїми руками вбиває батька чи сина.

«Я закликаю всіх білорусів пам'ятати: ця людина здала частину суверенітету Білорусі. Він не в змозі захистити наш народ від війни, він тільки втягує нас у неї ще більше. Я закликаю білоруські війська та всіх, хто може потрапити під мобілізацію у разі її оголошення: не виконуйте злочинних наказів. Не виходьте на зв'язок із військкоматами, якщо вони намагаються знайти вас, якщо потрібно, тимчасово змініть місце проживання, постарайтеся забезпечити свою безпеку», – зазначає опозиціонерка.

Опозиціонерка закликає у випадку, якщо хтось дізнається, що розпочалась підготовка до мобілізації, повідомляти про це медіа та активістів. – «Якщо вас уже відправили на війну – складайте зброю, білоруське суспільство підтримає вас. Жоден білорус не повинен помирати через амбіції Путіна та помилки Лукашенка».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня

У зв’язку з оголошенням Кремлем частково мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

Читайте також: Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю
Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко армія війна путін мобілізація Україна Світлана Тихановська

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Призову на військову службу підлягатимуть росіяни, які зараз перебувають у запасі
Чому Путін оголосив мобілізацію саме 21 вересня: шокуюча деталь
Сьогодні, 10:09
Росіяни намагаються покинути країну
Після оголошення мобілізації росіяни розкупили всі квитки до Стамбула та Тбілісі
Сьогодні, 11:00
Путін оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії
Банкова відреагувала на часткову мобілізацію в РФ
Сьогодні, 10:19

Політика

Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії
Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії
Мобілізація в РФ: Тихановська звернулась до білорусів
Мобілізація в РФ: Тихановська звернулась до білорусів
Шойгу зробив гучну заяву про втрати армії Росії у війні
Шойгу зробив гучну заяву про втрати армії Росії у війні
Указ Путіна про мобілізацію: повний текст
Указ Путіна про мобілізацію: повний текст
Про що говорив Путін у зверненні до росіян: головні тези
Про що говорив Путін у зверненні до росіян: головні тези
Путін оголосив часткову мобілізацію (відео)
Путін оголосив часткову мобілізацію (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
104K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
53K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
51K
Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала
36K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
36K
Путін готує ескалацію? Стало відомо про нові накази командуванню рашистів 

Новини

ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту