Мобілізація в РФ: Тихановська звернулась до білорусів

«Сьогодні Путін офіційно визнав, що життя людини нічого не варте»

Жоден білорус не повинен вмирати через амбіції російського диктатора Володимира Путіна та помилки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявила головна опозиціонерка білоруського диктатора Світлана Тихановська.

«Сьогодні Путін офіційно визнав, що життя людини нічого не варте, коли його «спецоперація» за сім місяців не призвела до успіху. Військова мобілізація тільки для виду названа частковою, зрештою помирати ні за що відправлять людей незалежно від віку, професії та військового стажу. І тепер головне питання для нашої країни – чи втягнуто два диктатори у цю криваву бійню білорусів?», – йдеться в повідомленні.

Тихановська зазначила, що ні білоруська армія, ні білоруське суспільство не підтримують війни проти України. Остання війна, в яку були втягнуті білоруси, – це трагічний для народу та ганебний для влади досвід в Афганістані. Людей відправляли воювати заради незрозумілих політичних цілей, а поверталися вони звідти у цинкових трунах. За її словами, Лукашенко вже багато разів йшов проти волі народу, але якщо він відправляє білорусів помирати на війні – це все одно, що він заходить до будинку кожної білоруської родини та своїми руками вбиває батька чи сина.

«Я закликаю всіх білорусів пам'ятати: ця людина здала частину суверенітету Білорусі. Він не в змозі захистити наш народ від війни, він тільки втягує нас у неї ще більше. Я закликаю білоруські війська та всіх, хто може потрапити під мобілізацію у разі її оголошення: не виконуйте злочинних наказів. Не виходьте на зв'язок із військкоматами, якщо вони намагаються знайти вас, якщо потрібно, тимчасово змініть місце проживання, постарайтеся забезпечити свою безпеку», – зазначає опозиціонерка.

Опозиціонерка закликає у випадку, якщо хтось дізнається, що розпочалась підготовка до мобілізації, повідомляти про це медіа та активістів. – «Якщо вас уже відправили на війну – складайте зброю, білоруське суспільство підтримає вас. Жоден білорус не повинен помирати через амбіції Путіна та помилки Лукашенка».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

У зв’язку з оголошенням Кремлем частково мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».