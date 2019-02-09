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    Події в Україні

    У Харкові затримали чоловіка з гранатою

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    Чоловік з гранатою був пасажирем автомобіля, що затримали на посту Пісочин, - поліція&nbsp; - У Харкові затримали чоловіка з гранатою
    Чоловік з гранатою був пасажирем автомобіля, що затримали на посту Пісочин, - поліція 

    У чоловіка, який мав при собі гранату ще й знайшли пакунок з речовиною рослинного походження

    Співробітники поліції Харкова затримали чоловіка з гранатою. Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області в суботу, 9 лютого.

    Відзначається, що автомобіль Mersedes Benz зупинили вчора на посту Пісочин. Під час огляду машини собака своєю поведінкою вказала на пасажира.

    У чоловіка виявили предмет, схожий на гранату і згорток із речовиною рослинного походження. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

    Раніше в Києві затримали п'яного чоловіка, який пропонував продавцю продуктового магазину купити у нього чотири гранати.

     А в Хмельницькій області в кущах знайшли три поліетиленові мішки з гранатами. 

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