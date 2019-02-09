У Харкові затримали чоловіка з гранатою
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Чоловік з гранатою був пасажирем автомобіля, що затримали на посту Пісочин, - поліція
У чоловіка, який мав при собі гранату ще й знайшли пакунок з речовиною рослинного походження
Співробітники поліції Харкова затримали чоловіка з гранатою. Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області в суботу, 9 лютого.
Відзначається, що автомобіль Mersedes Benz зупинили вчора на посту Пісочин. Під час огляду машини собака своєю поведінкою вказала на пасажира.
У чоловіка виявили предмет, схожий на гранату і згорток із речовиною рослинного походження. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Раніше в Києві затримали п'яного чоловіка, який пропонував продавцю продуктового магазину купити у нього чотири гранати.
А в Хмельницькій області в кущах знайшли три поліетиленові мішки з гранатами.