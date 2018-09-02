У Харкові зіткнулися Volkswagen та ВАЗ, є постраждалий



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Водій автівки ВАЗ з переломами був доставлений до лікарні

У Харкові внаслідок аварії постраждав водій автомобіля. Про це інформує поліція Харківщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 вересня близько 11.00 на Салтівському шосе, 123.

Зіткнулися автомобілі Volkswagen та ВАЗ. Внаслідок пригоди 37-річний водій автівки ВАЗ з переломами був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус.