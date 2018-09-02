  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Харкові зіткнулися Volkswagen та ВАЗ, є постраждалий

    • Розсилка
    У Харкові зіткнулися Volkswagen та ВАЗ, є постраждалий

    Водій автівки ВАЗ з переломами був доставлений до лікарні

    У Харкові внаслідок аварії постраждав водій автомобіля. Про це інформує поліція Харківщини.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 вересня близько 11.00 на Салтівському шосе, 123.

    Зіткнулися автомобілі Volkswagen та ВАЗ. Внаслідок пригоди 37-річний водій автівки ВАЗ з переломами був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Харкові зіткнулися Volkswagen та ВАЗ, є постраждалий
    У Харкові зіткнулися Volkswagen та ВАЗ, є постраждалий
    У Харкові зіткнулися Volkswagen та ВАЗ, є постраждалий

    Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

    Нагадаємо, у Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус.

    Харків ДТП водій поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ