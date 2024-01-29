«Це – просто подарунок». Кліматолог пояснила, які позитиви дає українцям аномально тепла зима

Віра Балабух: «Зміни клімату – це не лише негативні виклики, це ще й нові можливості»

Зміни клімату – це не лише негативні виклики, це ще й нові можливості, які перед нами відкриваються. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

«Але, не дивлячись ні на що, я скажу вам одну парадоксальну річ: зміни клімату – це не лише негативні виклики, це ще й нові можливості, які перед нами відкриваються», – зазначила вона.

Балабух пояснила: по-перше, аномально теплі зими означають значно менше витрачених на опалення ресурсів, а отже, економиться електроенергія, а для України в умовах війни і ударів ворога по нашій інфраструктурі це – просто подарунок.

По-друге, за відсутності снігопадів менше руйнуються дороги та транспорт.

По-третє, при такій теплій погоді, як зараз, можна займатися будівництвом або іншими видами господарської активності, яку зима традиційно ставила на паузу.

Зокрема, збільшення вегетативного періоду у рослин дає можливість України вирощувати третій урожай. У нас відбувається зміна кліматичних зон, і те, що ми раніше вирощували на півдні, тепер можна вирощувати і на півночі – зокрема, кукурудзу та соняшник, пояснила Балабух.

«Деякі вчені називають зараз наше Полісся «новим олійно-зерновим поясом України», бо там тепер вже достатньо тепла, але також є і волога, тоді як на півдні вологи вже бракує. Але ви здивуєтеся, якщо я скажу, що позитивні наслідки є й від збільшення концентрації парникових газів, а конкретніше – від збільшення концентрації вуглекислого газу, і це вже по-четверте. Бо вуглекислий газ посилює процеси фотосинтезу, і рослини накопичують більше зеленої маси. Ви не звертали, наприклад, уваги на те, що листя у звичних нам рослин стало більше, а трави – вище?», – резюмувала вона.

Нагадаємо, аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

Раніше Балабух розповіла, що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Нагадаємо, що в Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.