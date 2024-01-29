Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Це – просто подарунок». Кліматолог пояснила, які позитиви дає українцям аномально тепла зима

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Це – просто подарунок». Кліматолог пояснила, які позитиви дає українцям аномально тепла зима
Аномально теплі зими означають значно менше витрачених на опалення ресурсів
фото з відкритих джерел

Віра Балабух: «Зміни клімату – це не лише негативні виклики, це ще й нові можливості»

Зміни клімату – це не лише негативні виклики, це ще й нові можливості, які перед нами відкриваються. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

«Але, не дивлячись ні на що, я скажу вам одну парадоксальну річ: зміни клімату – це не лише негативні виклики, це ще й нові можливості, які перед нами відкриваються», – зазначила вона.

Балабух пояснила: по-перше, аномально теплі зими означають значно менше витрачених на опалення ресурсів, а отже, економиться електроенергія, а для України в умовах війни і ударів ворога по нашій інфраструктурі це – просто подарунок.

По-друге, за відсутності снігопадів менше руйнуються дороги та транспорт.

По-третє, при такій теплій погоді, як зараз, можна займатися будівництвом або іншими видами господарської активності, яку зима традиційно ставила на паузу.

Зокрема, збільшення вегетативного періоду у рослин дає можливість України вирощувати третій урожай. У нас відбувається зміна кліматичних зон, і те, що ми раніше вирощували на півдні, тепер можна вирощувати і на півночі – зокрема, кукурудзу та соняшник, пояснила Балабух.

«Деякі вчені називають зараз наше Полісся «новим олійно-зерновим поясом України», бо там тепер вже достатньо тепла, але також є і волога, тоді як на півдні вологи вже бракує.  Але ви здивуєтеся, якщо я скажу, що позитивні наслідки є й від збільшення концентрації парникових газів, а конкретніше – від збільшення концентрації вуглекислого газу, і це вже по-четверте. Бо вуглекислий газ посилює процеси фотосинтезу, і рослини накопичують більше зеленої маси. Ви не звертали, наприклад, уваги на те, що листя у звичних нам рослин стало більше, а трави – вище?», – резюмувала вона.

Нагадаємо, аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

Раніше Балабух розповіла, що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов. 

Нагадаємо, що в Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.

Читайте також:

Теги: дороги електроенергія опалення аграрії урожай транспорт рослини зима погода клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Володимир Бондаренкр. Facebook
Київрада повідомила, де можуть отримати допомогу постраждалі від обстрілу мешканці Лукʼянівки
20 сiчня, 08:28
Виробництво сонячних панелей
Названо 10 найкращих виробників сонячних панелей за 2024 рік
25 сiчня, 13:15
e–Phyto означає «електронний фітосанітарний сертифікат»
Спростить експорт фруктів та овочів. У 2025 році в Україні запрацює система e-Phyto
2 сiчня, 11:18
Очільниця Міністерства клімату та довкілля заявила, що Польща готова підтримати енергосистему України
Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини
7 сiчня, 12:58
Рятувальники ліквідували пожежу близько восьмої ранку
Аварія на підстанції в Деснянському районі Києва: енергетики повернули світло (оновлено)
10 сiчня, 09:59
Енергетикам вдалося з дозволу військових виконати ремонти низки пошкоджень мереж та повернути світло
За три дні ДТЕК повернув світло понад 31 тис. домогосподарств після обстрілів
16 сiчня, 17:38
Чи зростуть тарифи на електроенергію та газ? Галущенко зробив заяву
Чи зростуть тарифи на електроенергію та газ? Галущенко зробив заяву
17 сiчня, 16:22
Після припинення транзиту російського газу територією України у Придністров'ї відключили опалення та гарячу воду
Придністров'я активно шукає способи відновлення постачання газу – ISW
21 сiчня, 06:52
Для усунення пошкодження комунальникам знадобилося близько 12 годин
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення у Солом’янському районі після масштабної аварії
20 сiчня, 11:13

Суспільство

«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
Міноборони звернулося до військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року
Міноборони звернулося до військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів
Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів
Кабмін змінив термін укладання контракту для військових капеланів
Кабмін змінив термін укладання контракту для військових капеланів
Українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія»
Українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
24K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
22K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
22K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
21K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua