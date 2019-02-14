У Карпатах за добу зійшло п’ять лавин



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Після сходження лавин жертв нема

У горах і на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека

У горах Карпат за добу зійшло п’ять лавин. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Івано-Франківської ОДА в четвер, 14 лютого.

При обстеженні лавинних вогнищ в Івано-Франківській області з'ясувалося, що з північно-східного схилу гори Брескул зійшло три лавини свіжого снігу об'ємом 160, 110, 120 м³. Орієнтовний час сходження - ніч на 13 лютого. Жертв немає.

Крім цього, з північно-східного схилу гори Брескул зійшла лавина свіжого снігу об'ємом 1820 м³, а зі східного схилу Говерли зійшла лавина свіжого снігу об'ємом 900 м³. Орієнтовний час сходження 13 лютого, вдень, між 12.00 і 12.30.

«Сьогодні на Прикарпатті - хмарна погода, вдень невеликий сніг з дощем, місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3 + 2, вдень 0-5 тепла. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі і вдень 2-7 морозу», - додають в ОДА.

Нагадаємо, в Карпатах в середу, 6 лютого, зійшли дві лавини. Перед цим в Закарпатській області 3 лютого сталося сім сходжень лавин.