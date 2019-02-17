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    Події в Україні

    У Карпатах загубилася туристка. До її пошуків залучили вертоліт

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    У Карпатах загубилася туристка. До її пошуків залучили вертоліт

    Всього до пошуків жінки залучено 34 чоловіка та 6 одиниць техніки

    Гірські рятувальники Закарпаття шукають туристку, зв’язок із якою обірвався 16 лютого. Про це інформує Управління ДСНС України у Закарпатській області.

    За його даними, 16 лютого о 21:50 до Служби порятунк звернувся чоловік, мешканець м. Київ, який повідомив, що його подруга, яка наразі відпочиває на одній з турбаз у с. Пилипець довгий час не виходить на зв’язок. За його словами, туристка є мешканкою м. Дніпро 1984 року народження та відпочиває на Закарпатті сама.

    Всього до пошуків жінки залучено 34 чоловіка та 6 одиниць техніки, з яких: 4 гірських пошуково-рятувальних відділення смт Міжгір’я, с. Н.Ворота, мм. Мукачево та Іршава у складі 20 рятувальників та 3 одиниць техніки, 4 поліцейські на автомобілі, 5 лісників та 5 чоловік місцевого населення на двох снігоходах.

    Також обліт території здійснює гвинтокрил МІ-8.

    Станом на 11:00 пошуки тривають.

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