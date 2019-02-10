У Карпатах знову висока вірогідність снігових лавин



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У Карпатах відлига

Лавинна небезпека чатує на туристів у Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у Карпатах. Відповідне повідомлення оприлюднене відомством на його сайті.

«11 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, експерти туристичного пошуковика Aviasales склали рейтинг найбільш небезпечних для туристів країн.

Після ретельного аналізу загроз у країні фахівці з'ясували, що туристів лякає «кримінал, фавели, бездомні і наркомани». Крім того, небезпеку становлять вірусна лихоманка, прорив дамби і соціальні протести.