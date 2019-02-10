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    Події в Україні

    У Карпатах знову висока вірогідність снігових лавин

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    <p>У Карпатах відлига</p> <div></div> - У Карпатах знову висока вірогідність снігових лавин

    У Карпатах відлига

    Лавинна небезпека чатує на туристів у Карпатах

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у Карпатах. Відповідне повідомлення оприлюднене відомством на його сайті.

    «11 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, експерти туристичного пошуковика Aviasales склали рейтинг найбільш небезпечних для туристів країн

    Після ретельного аналізу загроз у країні фахівці з'ясували, що туристів лякає «кримінал, фавели, бездомні і наркомани». Крім того, небезпеку становлять вірусна лихоманка, прорив дамби і соціальні протести. 

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