У Карпатах знову висока вірогідність снігових лавин
-
Розсилка
У Карпатах відлига
Лавинна небезпека чатує на туристів у Карпатах
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у Карпатах. Відповідне повідомлення оприлюднене відомством на його сайті.
«11 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, експерти туристичного пошуковика Aviasales склали рейтинг найбільш небезпечних для туристів країн.
Після ретельного аналізу загроз у країні фахівці з'ясували, що туристів лякає «кримінал, фавели, бездомні і наркомани». Крім того, небезпеку становлять вірусна лихоманка, прорив дамби і соціальні протести.