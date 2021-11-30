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    У Керченській протоці призупинено судноплавство

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    Через сильний вітер у Керченській протоці призупинено судноплавство - У Керченській протоці призупинено судноплавство
    Через сильний вітер у Керченській протоці призупинено судноплавство

    Приблизно по 100 суден чекають проходу з півночі на південь, з півдня на північ теж близько 100

    Через сильний вітер в Керченській протоці призупинено судноплавство. Близько 200 суден чекають проходу через Керченську протоку, рух по якій неможливий через пориви вітру і заборону висадки лоцманів. Про це повідомляє Крим.Реалії.

    «З сьогоднішнього дня, незважаючи на діючий дозвіл на прохід різних суден, через заборону висадки лоцманів, неможливості висадки лоцманів, з сьогоднішнього дня де факто судноплавство Керченської протоки перекрито. Приблизно по 100 суден чекають проходу з півночі на південь, з півдня на північ теж близько 100», – сказав прес-секретар Росморрічфлоту Олексій Кравченко.

    За даними рятувальників, в Криму через сильний вітер відбулися віялові відключення світла в Сімферополі, Сімферопольському, Бахчисарайському і Сакському районах.

    «У зв'язку з сильними поривами вітру, за інформацією «Крименерго», без електроенергії перебувають близько 37 000 осіб», – заявив так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів.

    Теги: Крим Сергій Аксьонов вітер
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    У Керченській протоці призупинено судноплавство