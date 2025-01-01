У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: є загиблі (фото)

У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа

Горіла одноповерхова господарча будівля на площі 20 кв. м

Увечері 1 січня в господарчій будівлі на території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова виникла пожежа. Загинули дві людини. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надзвичайники отримали о 19:08.

«До місця події направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що горить одноповерхова господарча будівля на площі 20 м кв. На жаль, внаслідок цієї події загинуло двоє чоловіків», – йдеться в повідомленні.

О 19:40 пожежу було локалізовано, а о 21:52 – повністю ліквідовано. Попередня причина її виникнення – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа фото: Головне управління ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, що 1 січня у Ворохті на Івано-Франківщині здійнялася пожежа в санаторії. Горіла покрівля чотириповерхової будівлі площею близько 150 кв. м. Рятувальники евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і сім працівників санаторію.