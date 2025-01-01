На Прикарпатті в санаторії спалахнула пожежа: евакуйовано понад сотню осіб

Горіла покрівля чотириповерхової будівлі площею близько 150 кв. м

У Ворохті на Івано-Франківщині здійнялася пожежа в санаторії. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

О 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району. Горіла покрівля чотириповерхової будівлі площею близько 150 кв. м.

Про пожежу в будівлі санаторію стало відомо близько восьмої ранку фото: Facebook/Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і сім працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі.

О 09:28 пожежу вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню на будівлю санаторію, а вже о 09:43 – повністю ліквідувати.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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