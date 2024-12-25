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Харків опинився під масованим ракетним ударом: є постраждалі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Харків опинився під масованим ракетним ударом: є постраждалі
Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури
фото з відкритих джерел

Отримав поранення 39-річний цивільний чоловік

В ранці 25 грудня у Харкові було зафіксовано серію вибухів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Армія РФ завдала щонайменше сім ударів», – зазначив Синєгубов.

За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване в Салтівському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд.

Відомо, що після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Отримав поранення 39-річний цивільний чоловік

Станом на 06:52 стало відомо про двох постраждалих. 

«На цю хвилину – двоє поранених чоловіків. Постраждалі отримали осколкові травми, госпіталізовані до лікарні. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Загроза повторних ударів зберігається!», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, о 05:31 у Києві та низці областей України вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин тривога поширилася усією країною. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, тривога – через ракетну небезпеку.

Раніше злетіли кілька бортів Ту-95МС з російського аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.

А увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки на Кривий Ріг двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 15. 

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Теги: ворог чоловік Олег Синєгубов поранення Харків ракета війна окупанти росія армія

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