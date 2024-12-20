Ракета РФ розбомбила магазин алкоголю. Ніхто з киян не забрав елітні напої

Вранці РФ завдала вісьмома ракетами комбінованого удару по столиці

Вранці, 20 грудня, внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено чимало обʼєктів у столиці: серед них магазин елітного алкоголю. Користувач Facebook Микола Чорний помітив показову деталь, якою поділився у своєму дописі.

«О 7-й ранку збили балістичну ракету прямо над головою, повилітали вікна в тому числі в магазині «Вина світу», відкрилися двері», – пригадав киянин.

За його словами, тоді було ще темно, однак жодна людина не забрала із собою елітний алкоголь, хоча були вибиті вікна та двері. «Ніхто не поцупив з підвіконня дорогий алкоголь – так і стоїть», – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворогзастосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється. Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.