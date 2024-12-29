Швеція шукає місця для нових кладовищ на випадок війни

Згідно з положеннями шведської церкви, які закріплені законом, похоронні асоціації мають забезпечити місце для поховання приблизно 5% населення в межах кожної парафії

Гетеборзька асоціація похоронів, яка працює в другому за величиною місті країни, планує придбати 40 470 м² землі для поховання до 30 тисяч людей у разі війни

Шведські поховальні організації планують придбати додаткові земельні ділянки на випадок війни. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що за рекомендацією церкви Швеції та відповідно до вказівок шведського агентства з питань цивільного захисту та збройних сил, які закликають готуватися до можливих кризових ситуацій, у країні шукають землю для поховань.

Згідно з положеннями шведської церкви, які закріплені законом, похоронні асоціації мають забезпечити місце для поховання приблизно 5% населення в межах кожної парафії.

Гетеборзька асоціація похоронів, яка працює в другому за величиною місті країни, планує придбати 40 470 м² землі для поховання до 30 тисяч людей у разі війни. Це додатково до 60 700 м², необхідних для кладовищ у мирний час.

«Ці рекомендації означають, що нам потрібно більше землі для кладовищ. У великих містах, де земля в обмеженій кількості, навіть у мирний час не завжди вистачає місця для поховань», – зазначила радниця Гетеборзької похоронної асоціації Катаріна Евенсет.

Разом із місцевими органами влади, які мають монополію на ухвалення рішень щодо землекористування, асоціація вже визначила велику ділянку для нового кладовища.

Як зазначає видання, щоб затвердити та облаштувати цвинтар, може знадобитися близько 10 років.

Ще у січні 2024 року міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що «війна може прийти до Швеції». Головнокомандувач армії країни Мікаель Біден попередив, що шведи мають «психологічно підготуватися» до конфлікту.

Нагадаємо, уряд Швеції видав постанову про те, що Шведська національна рада з культурної спадщини має розпочати планування евакуації та безпечного транспортування культурних та історичних цінностей у разі військової загрози або початку війни.

А російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою. Про це у статті під назвою «Третя світова війна? Давайте допоможемо тим, хто її стримує» написав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Окрім того, Росія розпочала навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден попередив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО, і наголосив, що безпекова допомога США Україні може подолати російську загрозу.