У Харкові прогриміли вибухи

Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях

Сьогодні, 24 серпня, ввечері жителі Харкова почули кілька вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.

Місцева влада поки не розкривала більш детальної інформації про подію.

Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові почали обстрілювати місто Дергачі в Харківській області. Окупанти завдавали ударів з артилерії.

Нагадаємо, 24 липня вранці у Хмельницькій області пролунали вибухи. Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу. О 08:40 повідомлялося про запуски ракет з акваторії Чорного моря, о 08:50 у соцмережах поінформували про звуки вибухів на Хмельниччині.