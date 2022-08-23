Третій обстріл за добу: у Харкові знову вибухи

Окупанти ввечері знову обстріляли один із районів Харкова

Жителів просять залишатися в укриттях

У Харкові ввечері 23 серпня знову пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

Місто вже втретє під обстрілом. Жителів просять залишатися в укриттях.

«Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає», – повідомив мер Ігор Терехов.

Увечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, вранці загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, почалися пожежі, також в області в результаті російських обстрілів за добу було поранено двох людей.

Зазначимо, що сьогодні в Харкові святкують День міста.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.