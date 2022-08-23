Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Третій обстріл за добу: у Харкові знову вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Третій обстріл за добу: у Харкові знову вибухи
Окупанти ввечері знову обстріляли один із районів Харкова
фото: кадр відео

Жителів просять залишатися в укриттях

У Харкові ввечері 23 серпня знову пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

Місто вже втретє під обстрілом. Жителів просять залишатися в укриттях.

«Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає», – повідомив мер Ігор Терехов.

Увечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, вранці загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, почалися пожежі, також в області в результаті російських обстрілів за добу було поранено двох людей.

Зазначимо, що сьогодні в Харкові святкують День міста.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.

Читайте також: 

Теги: Харків війна в Україні обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти обстріляли Шевченківський район Харкова
Окупанти знову обстріляли Харків
Вчора, 21:34
Від початку війни Харків зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілів
Окупанти «привітали» Харків із Днем міста. Перші деталі ранкового обстрілу
Вчора, 08:06
На одному із заводів Харкова пожежа
У Харкові прогриміли вибухи: на одному із заводів пожежа (відео)
Вчора, 06:56

Події в Україні

Військові сьогодні знищили п'ять безпілотників окупантів
Військові сьогодні знищили п'ять безпілотників окупантів
Третій обстріл за добу: у Харкові знову вибухи
Третій обстріл за добу: у Харкові знову вибухи
Окупанти знову обстріляли Харків
Окупанти знову обстріляли Харків
Захисники відбили наступ ворога на кількох напрямках – Генштаб
Захисники відбили наступ ворога на кількох напрямках – Генштаб
Розвідка пояснила, навіщо окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
Розвідка пояснила, навіщо окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
СБУ викрила кремлівських пропагандистів на Дніпропетровщині та Полтавщині
СБУ викрила кремлівських пропагандистів на Дніпропетровщині та Полтавщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
61K
Активність ворожої авіації: жителі більшості областей прокинулись від сирен
48K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
44K
РФ посилює удари по Україні: розвідка США повідомила про плани окупантів
35K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
35K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)

Новини

Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
22 серпня, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
22 серпня, 15:00

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту