Третій обстріл за добу: у Харкові знову вибухи
Жителів просять залишатися в укриттях
У Харкові ввечері 23 серпня знову пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.
Місто вже втретє під обстрілом. Жителів просять залишатися в укриттях.
«Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає», – повідомив мер Ігор Терехов.
Увечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.
Як повідомлялося, вранці загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, почалися пожежі, також в області в результаті російських обстрілів за добу було поранено двох людей.
Зазначимо, що сьогодні в Харкові святкують День міста.
Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.
Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.
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