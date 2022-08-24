У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)

Людей закликають негайно пройти в укриття

У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові під час повітряної тривоги було чутно серію вибухів. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі орієнтовно о 00:14 24 серпня. Попередньо відомо, що вибухів було п 'ять-шість.

Вибухи пролунали буквально за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

«Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там», – закликав людей секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Станом на 00:27 офіційна влада не писала деталей щодо вибухів. Однак сирени лунали також на Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

Окрім Запоріжжя, у перші хвилини Дня Незалежності вибухи пролунали також у Харкові та Дніпрі. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили орієнтовно о 00:26 24 серпня. Вже за чотири хвилини, за даними місцевих мешканців, в місті пролунали вибухи.

Близько 00:15 у соцмережах з‘явились повідомлення від місцевих мешканців, що у Дніпрі чути вибухи. Ймовірно, чутно вибухову хвилю, у місті прильотів попередньо немає.

Під час вибухів на території Дніпра та області була повітряна тривога. Загроза обстрілу ще не минула, тож радимо залишатись в укриттях.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Увечері 23 серпня окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, вранці загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, почалися пожежі, також в області в результаті російських обстрілів за добу було поранено двох людей.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.