У Харкові прогриміли вибухи (відео)

Місцеві запевняють, що чули щонайменше три вибухи

У неділю, 13 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомила радник голови Харківської облради Наталія Попова.

«У Харкові чути вибухи. Інформація уточнюється. Усі служби працюють. Перебувайте у укриттях!», - повідомила Попова.

Також про вибухи повідомили і місцеві пабліки.

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Разом з тим місцеві опублікували відео, на яких чути звуки вибухів у місті. За інформацією Telegram-каналів на місці прильоту сталася пожежа

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.