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У Херсоні прогриміли вибухи

Надія Клочко
glavcom.ua
У Херсоні прогриміли вибухи
У Херсоні чутно звуки вибухів
фото ілюстраційне

Імовірно, у Херсоні працюють системи протиповітряної оборони

У неділю, 30 жовтня, увечері у тимчасово окупованому Херсоні було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі інформації, що стало причиною вибухів немає.

Водночас місцеві Telegram-канали припускають, що у місті працюють системи ППО.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, є інформація, що ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.

Також відомо, що окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Так, в Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України. Першочерговій так званій «евакуації» підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада 2022 року.

Повідомлялося також, що російські окупанти виїхали з Херсона, перед цим розграбувавши місто. У Херсоні розграбовані лікарні, порожні полиці магазинів, розруха. За російський рубль у Херсоні вже нічого не купиш. Місцеві торговці приймають лише гривні.

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Теги: Херсон

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