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«Бавовна» щодня: під Маріуполем знову вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» щодня: під Маріуполем знову вибухи
25 лютого вибухи гримлять неподалік Маріуполя
фото ілюстративне

У Маріуполі лунають вибухи другий день поспіль

У суботу, 25 лютого, вранці в окупованому Маріупольському районі знову прогриміли вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його даними, звуки вибухів було чути під Маріуполем «по лінії с. Ялта/с. Юр’ївка (місце великої концентрації окупантів)».

Інформація уточнюється.

«Повітряна тривога в нас, а прилітає до окупантів. Хороша тенденція», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, 24 лютого в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Підтверджено потрапляння по позиціях ворога.

25 лютого стало відомо, що в результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад боєприпасів, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що Маріуполь буде звільнено від російських окупантів цього року.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українські захисники вже з легкістю можуть атакувати позиції ворога на великих відстанях, наприклад, у Маріуполі. 

Теги: Маріуполь ЗСУ вибух окупанти війна

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