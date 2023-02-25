«Бавовна» щодня: під Маріуполем знову вибухи
У Маріуполі лунають вибухи другий день поспіль
У суботу, 25 лютого, вранці в окупованому Маріупольському районі знову прогриміли вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
За його даними, звуки вибухів було чути під Маріуполем «по лінії с. Ялта/с. Юр’ївка (місце великої концентрації окупантів)».
Інформація уточнюється.
«Повітряна тривога в нас, а прилітає до окупантів. Хороша тенденція», – зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, 24 лютого в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Підтверджено потрапляння по позиціях ворога.
25 лютого стало відомо, що в результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад боєприпасів, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що Маріуполь буде звільнено від російських окупантів цього року.
Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українські захисники вже з легкістю можуть атакувати позиції ворога на великих відстанях, наприклад, у Маріуполі.
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