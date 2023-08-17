Ракетна небезпека: в Україні лунав сигнал тривоги

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві та низці східних областей пролунав сигнал тривоги. Згодом небезпека поширилася і на решту країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про ракетну небезпеку. Станом на 17:02 тривогу скасовано.

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К у Воронезькій області країни-терориста. «Вся Україна - ракетна небезпека! МіГ-31К у повітряному просторі Воронезької області Російської Федерації», – сповіщає пресслужба Повітряних сил.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.