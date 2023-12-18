Вибух у сільраді на Закарпатті: з'явилося відео передісторії конфлікту

Чоловік у військовій формі разом із Сергієм Батриним, який і підірвав гранату, сперечалися з місцевими депутатами

Відео було знято не в день вибуху

Журналіст із Закарпаття Віталій Глагола оприлюднив нові подробиті передісторії підриву гранат під час сесії у сільраді. Про це він повідомив у Telegram.

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Глагола оприлюднив відео, на якому чоловік у військовій формі разом із депутатом Сергієм Батриним (який і підірвав гранату) сперечаються з колегами.

«Візьміть совість і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти, війна ще не закінчилась, мені соромно, на другому році війни нічого не змінюється, ви бюджетники отримуєте зарплатню завдяки нам, не буде нас вас не буде. Робота голови за премії, це піти і вирішити питання, сказати у нас є двадцять чоловік, купіть нам хоча б квадракоптер, тепловізор…», – каже чоловік у формі.

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Журналіст наголосив, що відео було знято не в день вибуху.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

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Зауважимо, депутат-підривник лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.