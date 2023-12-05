Німеччина запроваджує обмеження подачі електрики

Нові правила для електроенергетики у Німеччині набудуть чинності з січня наступного року

У Німеччині відтепер не так просто зарядити свій електромобіль або обігріти будинок за допомогою теплового насоса. З початку наступого року громадяни Німеччни зіткнуться з обмеженням подачі електроенергії до своїх будинків, пише видання Merkur.

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З 1 січня 2024 року операторам електромереж буде дозволено тимчасово обмежувати покупку електроенергії від нових керованих теплових насосів або настінних зарядних станцій – так званих wallboxes, якщо існує ризик перевантаження електромережі. Про це Федеральне мережеве агентство повідомило на своєму сайті.

«Мінімальна потужність має бути завжди доступною, щоб теплові насоси могли працювати, а електромобілі могли продовжувати заряджатися», – оголосило Федеральне енергетичне агентство. Це регулюється Законом про енергетику та новим пунктом 14а, який міститься в ньому.

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Щоб уникнути перевантаження в системі, уряд прийняв рішення обмежити подачу електроенергії з моменту набуття обмежень чинності змін до закону. Як повідомляє відомство, комунальним або муніципальним енергопостачальним компаніям дозволяється скоротити подачу електроенергії до 4,2 кіловати на час навантаження мережі. У той же час на звичайну побутову електрику це не впливає.

При зниженні мінімальної потужності до 4,2 кіловати можуть продовжувати працювати теплові насоси, а електромобілі заряджатися протягом двох годин для поїздки на відстань 50 кілометрів, йдеться далі. Повне відключення контрольованих приладів споживання не передбачається.

Нагадаємо, до 2030 ФРН планує розширити використання геотермальної енергії так, щоб подавати в електромережі в 10 разів енергії більше. Канцлер Олаф Шольц особисто відвідав геотермальний проект Eavor Erdwärme Geretsried GmbH (Eavor Geretsried) у Геретсріді.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що глибинна геотермальна енергія має великий потенціал для вироблення тепла в Німеччині, оскільки Берлін прагне поступово відмовитися від викопного палива у своїй системі опалення.

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За умови використання «глибинної» геотермальної енергії тепло витягується з геотермальних резервуарів на глибині понад 400 метрів. Для Німеччини це ті теплові насоси для побутових споживачів, а також геоТЕС, кількість яких, за словами канцлера, зросте з 42 до 54 до 2030 року.

До слова, Німеччина пообіцяла виділити додатково 195 млн євро на енергопостачання та виживання підприємств в Україні. Про це заявила міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце під час зустрічі зі своїм українським колегою Олександром Кубраковим.

Шульце зазначила, що тепло та електроенергія є ключовими для життєздатності населення України, особливо з огляду на зиму, тому Німеччина збільшує підтримку критичної української енергетичної інфраструктури. У німецькому відомстві вказали, що близько половини коштів мають бути використані для захисту енергетичної інфраструктури незадовго до початку зими, відновлення пошкодженої української енергосистеми та забезпечення використання енергоефективних технологій.