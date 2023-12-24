На вечірці у Ризі невідомий кинув журналістам російської служби BBC гранату під ноги

Журналісти вважають, що напад пов'язаний з їхньою професійною діяльністю

На вечірці російської служби BBC у Ризі 23 грудня журналістам кинули під ноги навчальну гранату. Про це повідомляє «Нова газета Європа».

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Журналісти вважають, що напад пов'язаний з їхньою професійною діяльністю.

Близько 11 години вечора у закладі окрім журналістів майже не залишилося відвідувачів. В цей час двері відчинилися, всередину заглянув чоловік і кинув під ноги журналістам, що стояли в залі, навчальну гранату РГД-5.

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Граната вибухнула, оглушивши кількох людей. Люди, що вибігли слідом за нападником, повідомили, що той втік на чорній BMW. Журналісти зафіксували номер машини.

Нагадаємо, що 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.