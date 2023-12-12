«Шахеди» атакують південь, в Одесі вибухи

Влада закликала містян перебувати в укритті

Сьогодні ввечері, 12 грудня, в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

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Військові повідомили, що група «Шахедів» летить у бік Одеси. При цьому пізніше вони уточнили, що триває бойова робота.

«Одеса, дуже прошу: не виходьте з безпечних місць і не підходьте до вікон! Не будьте на вулиці. Наші хлопці працюють», – написав Кіпер.

Триває 657-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та три авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.