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    Події в Україні

    Україна готова розпочати розведення військ у Петрівському, - штаб ООС

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    Україна готова розпочати розведення військ у Петрівському, - штаб ООС

    Розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське було перенесене у зв’язку з обстрілами позицій Об’єднаних сил

    Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів на ділянці №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське у суботу, 9 листопада, о 12:00.

    Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    «Незаконні збройні формування Російської Федерації зірвали вчорашнє розведення на ділянці №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське. Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів сьогодні, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку о 12:00. Чи готовий противник дотриматися взятих на себе зобов’язань відповідно до зроблених заяв? Чи знову, вчергове, ворог покаже, що представникам російських окупаційних військ вірити не можна!» – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області, заплановане на 4 листопада, було перенесене у зв’язку з обстрілами позицій Об’єднаних сил, які були зафіксовані 30 жовтня.

    8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12:00 розведення сил та засобів на згаданій ділянці №3. Водночас російсько-окупаційні війська повідомили, що почнуть розведення зі свого боку лише 9 листопада.

    Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила оновлену дату та час початку відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського: це субота, 9 листопада, 12 година дня за київським часом.

    Штаб ООС 8 листопада виступив з заявою про зрив окупантами розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське.

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