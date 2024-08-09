У Криму вночі лунали вибухи: місце мешканці скаржаться на атаку (відео)

У Севастополі було чутно стрілянину з великокаліберної зброї по невідомих цілях

У ніч проти 9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Їх чули, зокрема, в Чорноморському, Севастополі, під Сімферополем та в інших районах півострова. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Місцеві мешканці повідомляли про стрілянину та кілька вибухів у Чорноморському.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив після вибухів про нібито знищення однієї протикорабельної ракети «Нептун» над акваторією на значній відстані від берега.

💥Вночі в тимчасово окупованому Криму було гучно Місцеві жителі повідомляють, що у Чорноморське навідалися морські беспілотники. Також був атакований Севастополь та військовий аеродром Бельбек. Наслідки атаки поки невідомі, але місцеві жителі повідомляють, що були прильоти. pic.twitter.com/3T5IZzvg8L — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 9, 2024

Близько 2:53 повідомили про сильний у районі Піонерського під Сімферополем. А орієнтовно о 3:13 знову прогримів вибух у Чорноморському. Гучно було також між Саками та Качею.

У Севастополі чули стрілянину з великокаліберної зброї по невідомих цілях. Повідомляли про роботу ППО в районі аеродрому Бельбек. Там помітили стовп чорного диму.

Міноборони РФ вранці заявило, що в акваторії Чорного моря нібито знищено сім безекіпажних катерів, які прямували до Криму.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом неподалік аеродрому «Октябрське» виникла пожежа. Зазначається, що біля села Широке було чутно детонацію на складах боєприпасів.