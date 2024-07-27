Росія заявляє про масовану атаку дронів на Брянську область

Росіяни скаржаться на атаку безпілотників

У ніч на 27 липня Брянська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників, яка тривала протягом години. За повідомленням губернатора області Олександра Богомаза, російські сили ППО нібито збили всі 12 дронів, які атакували різні райони області.

Міністерство оборони Росії пізніше підтвердило факт атаки, але заявило про збиття вже 21 безпілотника.

За словами Богомаза, протягом години було збито 12 безпілотників у різних районах області: шість у Вигоницькому районі, три у Трубчевському, та по одному у Карачевському, Брасовському і Брянському районах. Він запевнив, що постраждалих та руйнувань немає, а екстрені служби працюють на місцях.

Як повідомлялося, ввечері, 24 липня, місто Курськ та прилегла область стали свідками масованої атаки безпілотників, яку, за заявами російських джерел, виконали українські військові. Згідно з інформацією, оприлюдненою на російських Telegram-каналах, над містом почулися гучні вибухи, а місцеві жителі зафіксували палаючі уламки дронів у Курському районі.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня безпілотники атакували Севастополь, влучивши у військову частину 65372. Також повідомляється про атаку на порт «Кавказ» у Краснодарському краї, де пошкоджено поромне судно.

До слова, вчора, 26 липня у Криму було чути вибухи.