У Севастополі введено графіки відключення світла

Графіки відключення електроенергії через збій у роботі Ростовської АЕС

Світло у місті вимикатимуть кожні дві години

У тимчасово окупованому Севастополі запроваджують графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

Зазначається, що через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему у Севастополі введено тимчасові графіки обмеження споживання.

У Telegram-каналі електромережевого підприємства «Севастопольенерго» зазначається, що з 17 липня, і на невизначений термін усі споживачі у Севастополі були поділені на дві черги відключень по дві через дві години. Вони стосуватимуться й інших населених пунктів району.

Нагадаємо, напередодні на півдні Росії влада ввела графіки обмеження енергоспоживання через збій у роботі Ростовської АЕС.

Ростовська АЕС постачає електроенергію в Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля РФ. За даними росЗМІ, через аварію кілька мільйонів людей залишилися без світла.

Як інформує Telegram-канал Mash, енергоблок було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі.

Відомо, що електрику відключили у Ростові-на-Дону, Таганрозі, Краснодарі, Елісті, Анапі, Армавірі, Новоросійську. Також є відключення у Севастополі, Криму та інших населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що у Новоросійську горіла підстанція «Кирилівська», понад 20 тисяч мешканців міста залишились без електрики.