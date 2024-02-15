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Удар по Запоріжжю: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

Діана Гасюк
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури
фото ілюстративне

Поранення отримала одна людина

Уранці 15 лютого під час масованої ракетної атаки російські загарбники влучили у Запоріжжі в об'єкт інфраструктури. Поранення отримала щонайменше одна людина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Попередньо – влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя», – розповів чиновник.

Очільник адміністрації зазначив, що одну людину було поранено, при цьому «інформація щодо інших постраждалих уточнюється».

Як повідомлялося, вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі під час російської ракетної атаки. Звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 06:15. Через приблизно десять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

У Запоріжжі прогриміли вибухи через ворожу ракетну атаку. Їх також було кілька у проміжку приблизно семи хвилин.

Раніше повідомлялося, що у Києві пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Також у Київській області через російську ракетну атаку працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Також у Львові пролунали гучні вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

По всій країні була оголошена повітряна тривога через запуск «Калібрів» з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95мс. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.

Теги: Запоріжжя окупанти чиновник Іван Федоров поранення тривога

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