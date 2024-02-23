Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч

Уночі росіяни атакували Дніпропетровську область «Шахедами»

У ніч на 23 лютого ворожий безпілотник влучив в багатоповерхівку в Дніпрі. Ворог атакував Одещину ударними дронами, унаслідок чого в Одесі спалахнула пожежа. Адміністрація США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет Atacms великої дальності. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 лютого, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі

Уночі 23 лютого росіяни атакували Дніпропетровську область «Шахедами». У Дніпрі безпілотник влучив в багатоповерхівку.

Кількість постраждалих збільшилася до восьми. Сімох громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У потрощеній багатоповерхівці рятувальники досі розбирають завали і шукають людей.

Атака «Шахедів» на Одесу

У ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства. Ворог атакував Одещину ударними дронами типу Shahed-131/136.

Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Спочатку було відомо про одного загиблого. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під завалами виявлено тіла ще двох осіб. Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Масштабна пожежа в Новосибірську

23 лютого, у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, загорівся склад.

Повідомлення про загорання надійшло близько 07:00 за місцевим часом. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів.

Про причини того, що сталося, не повідомляється. Повідомлень про постраждалих немає.

Склад, на якому спалахнула пожежа, є цегляною, одноповерховою будівлею. Усередині зберігаються палети, продукти харчування та металеві вироби.

Білий дім зробив заяву щодо надання Україні далекобійних ракет Atacms

Адміністрація США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет Atacms великої дальності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вже надавали Україні версію ракет Atacms, відому як Apam (ракети для ураження піхоти та матеріальної частини), і вони застосовували їх із користю», – зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі підкреслив, що оснащення ЗСУ версіями Atacms зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

«Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії Atacms більшої дальності», – наголосив представник Білого дому.

Зеленський пояснив, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму Путіна.

«Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. І він спробує це зробити. Коли світ усвідомить це – у той момент війна завершиться», – сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.

«Світ, насправді, не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у РФ. США, європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати», – зазначив він.

США запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів

Сполучені Штати у п'ятницю, 23 лютого, запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів до другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо зазначив, що вжиті у партнерстві з іншими країнами заходи, будуть спрямовані на російський військово-промисловий комплекс, а також на компанії у третіх країнах, які допомагають полегшити доступ Росії до потрібних їй товарів.

За його словами, Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні та смерть Олексія Навального.

Санкції покликані заблокувати Росії доступ до товарів, необхідних для створення зброї та уповільнити доступ країни-агресора до доходів, необхідних їй для підтримки економіки та виробництва зброї.