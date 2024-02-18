Уночі РФ вдарила по Полтавщині дронами: спалахнула пожежа

Рятувальники ліквідували пожежу на місці нічного удару в Полтавському районі

Окупанти вгатили по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району

У ніч на неділю 18 лютого російські загарбники атакували Полтавщину безпілотниками. Унаслідок цього загорівся об'єкт інфраструктури. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

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«Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували», – написав глава області.

За його даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

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Нагадаємо, що ввечері 17 лютого російські загарбники завдали ударів по Донецькій області. Під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ.

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. У результаті удару загинуло щонайменше двоє людей. Загалом в місті зруйновано два будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.