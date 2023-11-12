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Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар
Києво-Печерська лавра
фото: ПЦУ

Із початком Різдвяного посту Лавра функціонуватиме за новим календарем

Києво-Печерська лавра з 15 листопада переходить на новоюліанський календар, як це вже зробила Православна церква України. Про це повідомив виконувач обов'язків намісника Лаври архімадрит Авраамій у Facebook.

Лавра почне функціонувати за новоюліанським календарем із 15 листопада, коли починається Різдвяний піст.

«На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної церкви», – написав архімадрит Авраамій.

Нагадаємо, що рішенням Архієрейського собору помісної Православної церкви України під головуванням митрополита київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено постанову про календарне питання.

Раніше Помісний собор Православної церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.

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Теги: Києво-Печерська лавра лавра календар

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